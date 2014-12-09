البحرين..مقتل مواطن وشرطيين اثنين في هجمات إرهابية

قتل مواطن بحريني وأصيب آسيوي بجروح في "تفجير إرهابي" وقع في قرية شيعية غرب المنامة، بحسبما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة عبر "تويتر".

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل شرطي بحريني تعرض بحسب السلطات لـ"عمل إرهابي" في قرية دمستان.

وقالت الداخلية البحرينية اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن رجل الشرطة الذي قتل في انفجار أمس جنوب غربي العاصمة المنامة هو أردني متواجد في المملكة في أطار برنامج مشترك للأمن.



وقال رئيس الأمن العام في البحرين على موقع الوزارة ان العريف علي محمد علي قتل في تفجير قنبلة عن بعد أثناء خدمته في قرية دمستان ووصف الهجوم بأنه "عمل ارهابي".



وقالت وزارة الداخلية البحرينية، ليل الاثنين-الثلاثاء، إن شرطيا قتل في هجوم إرهابي أثناء قيامه بأداء الواجب جنوب غربي العاصمة المنامة.

من جانبه، قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة على موقع "تويتر" إن رجل أمن آخر قتل بقنبلة، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.



