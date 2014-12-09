فيديو.. شرطة نيويورك تقتل رجلاً طعن يهودياً

تعرض يهودي للطعن في رأسه أثناء أدائه الصلاة اليوم الثلاثاء، في كنيس في منطقة بروكلين في مدينة نيويورك قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم الذي فارق الحياة لدى وصوله الى المستشفى، كما أعلنت الشرطة.

ونشرت الجالية اليهودية في كراون هايتس على موقعها على الإنترنت تسجيل فيديو يظهر المهاجم يتجادل مع عدد من الرجال في الكنيس وهو يحمل السكين في منطقة يبدو أنها مكتب في الكنيس.

وكان المسلح يرتدي بنطلونا غامقا وحذاء رياضيا وسترة قصيرة وقبعة صوفية.

ويُشاهد في الفيديو ضابط شرطة يصوب المسدس نحو المهاجم ويصرخ عليه طالبا منه أن يلقي السكين. وبعد أن ينصاع المهاجم للأمر يعود لالتقاط السكين ويتوجه نحو الشرطي.

وبعد ذلك يُسمع صوت طلقة، إلا أن التسجيل لا يصور لحظة إطلاق النار على المسلح. ويستأنف التسجيل مع رجل شرطة يعالج المهاجم وهو مستلق على الأرض.



والمصلي اليهودي طالب إسرائيلي ويعالج في المستشفى جراء جروح أصيب بها في وجهه، بحسب أدام نافارو، المتحدث باسم شرطة نيويورك.

ووقع الهجوم في مقر حركة حباد-لوبافيتش الدينية اليهودية في منطقة كراون هايتس في بروكلين نحو الساعة 1.40 (06.40 بتوقيت غرينتش)، إلا أنه لا يبدو أنها جريمة كراهية، بحسب المتحدث باسم الحركة.

وطلبت الشرطة التي هرعت الى موقع الحادث من المهاجم إلقاء سكينه التي كان نصلها بطول 23 سنتمرا الا أنه هجم على الشرطة ما دفعهم الى إطلاق النار عليه، بحسب نافارو. وقال الأخير إن المهاجم رجل أسود عمره 49 عاما، وإن دافع الجريمة لم يتضح على الفور.

وصرح الحاخام موني اندر المتحدث باسم حركة حباد-لوبافيتش في إسرائيل لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحادث لا يبدو أن سببه معاداة السامية. وأضاف "نستطيع القول بتأكيد 98 بالمئة أنه ليس عمل كراهية تم مع سبق الإصرار أو أن دافعه قومي".



وتابع الحاخام "على ما يبدو دار جدل بين الرجلين وخلاله سحب المهاجم سكين مطبخ وقال للطالب اليهودي إنه سيقتله".

والكنيس مفتوح على مدار 24 ساعة ويقصده المشردون في الليل طلبا للدفء، بحسب الحاخام.