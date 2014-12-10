روسيا تنتقد النظام الأميركي للدفاع الصاروخي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول عسكري كبير في روسيا قوله اليوم الأربعاء، إن المقترحات الأميركية لإقامة نظام دفاعي مضاد للصواريخ في أوروبا تجاوزت ما هو مطلوب لأمن المنطقة.

ونقلت عن الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية قوله "برغم مقترحاتنا العديدة، فلا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي بشكل عام لديهم الرغبة في ضمان عدم استخدامه ضد روسيا الاتحادية".

وتوترت العلاقات بين واشنطن وموسكو على خلفية تدخل موسكو في الأزمة الأوكرانية ومساندتها الانفصاليين في شرق البلاد.

وقال حلف الأطلسي إن مناورات الطائرات الروسية العسكرية قرب أجواء الحلف زادت خلال الأشهر الماضية.

وتبادل الغرب وروسيا فرض العقوبات الاقتصادية في إجراءات تهدف إلى لي ذراع الطرف الآخر.

وتضغط موسكو على الغرب باستخدام ورقة الغاز الروسي الذي يعد مصدرا مهما للتدفئة في أوروبا.





