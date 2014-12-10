كيف دان الكونغرس الأميركي وكالة الاستخبارات؟

أفاد تقرير الكونغرس الأميركي حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية "سي اي ايه" التعذيب خلال الاستجواب بعد هجمات 11 سبتمبر أن وسائل الاستجواب العنيفة "لم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون المعتقلين".

وذكر التقرير أمس الثلاثاء، أن تبرير الوكالة لاستخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب استند الى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها.

وأفاد أن التحقيقات مع المعتقلين كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرّعين، وأن ظروف اعتقال المحتجزين كانت أقسى مما أقرت به الوكالة.

وقال التقرير إن الوكالة زودت وزارة العدل بشكل مكرر بمعلومات غير دقيقة الأمر الذي عرقل تحليلا قانونيا صحيحا لبرنامج الاعتقال والاستجواب الذي كانت تطبقه، مشيرا إلى أن الوكالة أعاقت بشكل نشط إشراف الكونغرس على برنامجها، وكذلك مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها.



ولمح إلى أن الوكالة عرقلت عملية اتخاذ القرار في البيت الابيض ومراقبته للامور.



وأضاف التقرير أن تطبيق الوكالة للبرنامج وادارته ادى الى تعقيد، وفي بعض الاحيان تهديد، مهمات تتعلق بالامن القومي تقوم بها وكالات أخرى.

وأوضح أن الوكالة نشقت تسريب معلومات مصنفة سرية الى وسائل الإعلام وضمنها معلومات غير دقيقة تتعلق بفعالية التقنيات المشددة خلال الاستجواب.

وأكد أنه تم تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيء كما ان ادارة البرنامج كانت مرتبكة وخصوصا خلال 2002 ومطلع 2003.

وورد في التقرير خضوع المعتقلين لدى الوكالة لتقنيات استجواب قسرية لم تسمح بها وزارة العدل او مدراء الوكالة.

وذكر أنه "لم تحص الوكالة بشكل تام او محدد المحتجزين لديها وابقت في السجون اشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير. كما أن تأكيدات الوكالة بخصوص اعداد المعتقلين واولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة".

وقال إن "الوكالة لم تحاسب موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومهمة والقيام بانشطة غير مناسبة الا نادرا، وإن الوكالة لم تنجح في اجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة".

وأشار إلى أن الوكالة تجاهلت انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وادارة برنامجها للاعتقال والاستجواب.

وذكر أن برنامج الوكالة لم يكن قابلا للاستمرار وانتهى فعليا العام 2006 بعد تقارير صحافية وانخفاض وتيرة التعاون من قبل بعض البلدان وهموم قانونية.

والمح التقرير إلى أن "برنامج الوكالة ساهم في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم وأسفر عن اكلاف إضافية مهمة مالية وغير مالية".