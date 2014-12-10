مستشار أوباما يصف الناخب الأميركي بالغبي.. ويعتذر

اعتذر مستشار أوباما للرعاية الصحية جوناثان جروبر الثلاثاء عن تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة بشأن "غباء الناخب الأميركي". وقال أمام لجنة بالكونغرس إنه لا يعتقد أن قانون الرعاية الصحية الذي وقع عليه أوباما تم اقراره بطريقة مخادعة.

وقال جروبر الخبير الاقتصادي في مجال الرعاية الصحية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنه لم يكن يقصد تشويه قانون الرعاية الصحية الصادر عام 2010 والمعروف باسم اوباما كير والذي يوفر الرعاية بأسعار معقولة.

وأوضح جروبر للجنة الإشراف والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب "أود البدء بالاعتذار الشديد عن التصريحات المسيئة التي أدليت بها." وأضاف "تصرفت على نحو سيء وسيتحتم علي تحمل ذلك ولكن غطرستي التي لا يمكن تبريرها ليست عيباً في قانون الرعاية الصحية."



في المقابل، استغل الجمهوريون الذين حاولوا مراراً الغاء قانون أوباما كير تسجيلات مصورة لجروبر يقول فيها ان القانون مكتوب "بطريقة محرفة للغاية" لإخفاء الضرائب وإن "غباء الناخب الأمريكي" ساهمت في ضمان إقراره. وقال الجمهوري داريل عيسى رئيس اللجنة إنه تم استدعاء جروبر للإدلاء بشهادته حول ما إذا كان القانون ينطوي على تضليل وانعدام للشفافية.

