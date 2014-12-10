هولاند يستقبل الرهينة الفرنسي الأخير في المطار

وصل الرهينة الفرنسي السابق سيرج لازاريفيتش صباح الأربعاء إلى مطار فيلاكوبلاي العسكري قرب باريس على متن الطائرة الحكومية الفرنسية التي أعادته من النيجر.

وحطت طائرة فالكون 2000 التي كانت تقل آخر رهينة فرنسي في العالم.

وكان الرئيس فرنسوا هولاند ووالدة الرهينة السابق وشقيقته في استقباله لدى نزوله من الطائرة الحكومية الفرنسية.

وقام لازاريفيتش بالرحلة برفقة ابنته ديان التي حضرت مساء الثلاثاء إلى النيجر لاصطحابه.

ومن المقرر نقله بعد وصوله إلى مستشفى عسكري لاجراء فحوص طبية له قبل أن يجتمع بعائلته بعيدا عن الإعلام، على ما افادت خلية الازمة.

وأضاف المصدر أن "الطبيب أجرى له فحصا عاما في الطائرة وهو بخير".