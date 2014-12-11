ليفني تتحالف مع المعارضة ضد نتنياهو

شكلت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وزعيم المعارضة البرلمانية المنتمي ليسار الوسط تحالفاً، يوم أمس، تظهر استطلاعات الرأي أنه سيشكل تحدياً خطيراً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي ستجرى في مارس المقبل.

وقالت ليفني في مؤتمر صحافي مع رئيس حزب العمل إسحق هيرتسوج: أنا هنا لإنشاء تحالف قوي يغير الحكومة في دولة إسرائيل. هيمن المتشددون على كل المقدرات.. كل مقدرات الليكود الذي كان بيتي في يوم من الأيام.. إنهم يحولون بلدنا إلى بلد معزول متقوقع.. وموضع اغتراب.. حتى لمواطنيه."

من جهته ندد الليكود بهذا الموقف وقالت عضو الحزب في الكنيست ميري ريجيف، ليفني ليست سوى مقاول هدم همه الوحيد هو مقعد في الحكومة.. وليس المبادئ.

بدوره قال إنه في حال تشكيلهما للحكومة المقبلة فسيتولى هو رئاسة الوزراء في النصف الأول من الولاية، وليفني النصف الثاني.

وذكر أنه "في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل عامين لم يتمكن معسكر الوسط من الاتحاد.. وتعهدت أمام نفسي في اليوم الذي انتخبت فيه زعيماً لحزب العمل أن ذلك الموقف لن يتكرر أبداً في وجودي."

وتعهد هيرتسوج بإنهاء العزلة الدولية الإسرائيلية الناتجة عن الجمود في المحادثات مع الفلسطينيين وبسبب السياسات القومية المتطرفة، وبإحلال "الأمن محل الخوف، والحوار بدل الكراهية".

وكان نتنياهو قد قام، الأسبوع الماضي، بعزل ليفني من حكومته مما ينهي الائتلاف الحاكم الذي يقوده المحافظون ويستدعي إجراء انتخابات مبكرة.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيفوز بالانتخابات، وسيحصل على نحو 22 من جملة 120 مقعداً في البرلمان. أما حزبا العمل وحزب هاتنواه الوسطي، الذي تقوده ليفني، فسيحلان بعد الليكود.

ومن المتوقع أن يخوض نتنياهو الانتخابات بتحالف غير رسمي على الأقل مع حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف.