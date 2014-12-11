مدبر هجمات 11 سبتمبر أفشل 183 محاولة إغراق وهمية

نجح العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، خالد شيخ محمد، في تجاوز عمليات الإيهام بالإغراق 183 مرة، بخلاف ما أعلنته وكالة الاستخبارات الأميركية مراراً، بحسب ما نشرت "سي أن أن".

وتمكن خالد شيخ من "ابتكار" حلول نفسية، لتجاوز التحقيقات القاسية، ليكون بذلك، السجين الوحيد الذي تمكن من "إفشال نظام الاستجواب".

وكانت التقارير المقدمة من وكالة الاستخبارات إلى المسؤولين تشير إلى أن تقنيات "الاستجواب المشدد" التي تتضمن عمليات إيهام بالإغراق نجحت في انتزاع معلومات من شيخ محمد، ولكن المقابلة التي أجراها المفتش العام لـCIA مع المحققين المشرفين على الاستجواب أعطت صورة مغايرة تماماً.

وورد في نص المقابلة مع المحققين أن شيخ محمد "كان يكره كثيراً تقنية الإيهام بالإغراق، ولكنه تمكن من إيجاد وسيلة للتغلب عليها والتعامل معها."

وتنقل المقابلة عن أحد المحققين قوله إن شيخ محمد "تغلب على نظام الاستجواب وقهره"، مضيفاً أن القيادي المتشدد في تنظيم القاعدة كان يتفاعل بشكل أفضل مع أساليب الاستجواب غير العدائية.

وعلى غرار سواه من السجناء، كان شيخ محمد يدلي بمعلومات عند تعذيبه، ولكنه سرعان ما يتراجع عنها بعد توقف التعذيب، كما كان يقدم معلومات مغلوطة، كتلك التي أدلى بها في إحدى المرات حول مخطط لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، والتي قالت CIA عنها إنها "مفبركة".