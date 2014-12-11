مقتل 3 جنود في 24 ساعة منذ بدء الهدنة بأوكرانيا

قتل ثلاثة جنود أوكرانيين وأصيب ثمانية بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي الخسائر الأولى منذ سريان الهدنة الأخيرة في شرق أوكرانيا، حسب ما أعلن متحدث عسكري أوكراني الخميس.

وصرح المتحدث اندري ليسنكو "قتل ثلاثة جنود وجرح ثمانية"، فيما كانت الهدنة التي بدأت الثلاثاء محترمة بشكل عام من الجيش والمتمردين.

وأضاف ليسنكو "يواصل الإرهابيون انتهاك الاتفاقات (حول الهدنة) وإطلاق النار على منشآت عسكرية ومدنية أوكرانية".

وأعلن الأوكرانيون أن المتمردين انتهكوا الهدنة 22 مرة في 24 ساعة، بعد أن أعلنوا عن 14 انتهاكا بالأمس.

وتابع المتحدث "استخدموا الدبابات والمدفعية، وامتنعت قواتنا عن الرد".

وبدا الطرفان الثلاثاء وقفا جديدا لإطلاق النار هو الرابع منذ بدء النزاع في نيسان/أبريل، سعياً إلى تهدئة العنف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.

في دونيتسك أحد معاقل المتمردين "مضت الليلة بلا قصف عنيف" بحسب رئيس بلدية المدينة الخميس.

وأفادت مراسلة "فرانس برس" عن إمكان سماع رشقات مدفعية صباحا صادرة من حي مطار دونيتسك الذي يتنازع عليه المعسكران منذ أشهر.

بعد ساعات تحدث مراسل آخر لـ"فرانس برس" في قرية بيسكي قرب المطار عن سماع طلقات بالأسلحة الثقيلة.

في منطقة لوغانسك المجاورة شهدت مدينة شاستي ليلة هادئة، علما أنها تتعرض غالبا لاستهداف المتمردين الساعين الى السيطرة على محطتها الكهربائية.

وصرح المسؤول في بلديتها فولوديمير تيورين في اتصال هاتفي "عندنا ساد الصمت التام ليلا وصباحا".