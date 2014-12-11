مقتل 6 جنود أفغان في تفجير انتحاري قرب كابول

قتل ستة جنود أفغان، على الأقل، وأصيب عشرة آخرون بجروح، في تفجير انتحاري تبنته حركة طالبان واستهدف، صباح اليوم، حافلة للجيش لدى مرورها في إحدى ضواحي العاصمة كابول، حسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة المحلية.

وقال المسؤول الكبير في شرطة العاصمة الجنرال فريد أفضلي لوكالة فرانس برس إن "انتحارياً راجلاً فجر نفسه لدى مرور حافلة للجيش في حي تانجي تراخيل" قرب كابول.

وتبنت حركة طالبان هذا الاعتداء على الجنود الذي وقع قبل انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي في أفغانستان في نهاية الشهر، وبعد يومين على نشر تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي عن التعذيب الذي مارسه عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي أيه) في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتشهد أفغانستان منذ أسابيع تصعيداً في الهجمات الدامية، لاسيما في العاصمة.

ودعا الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني طالبان إلى مفاوضات، على أمل إحلال الاستقرار في البلاد، غير أن المتمردين يرفضون الدخول في مفاوضات مباشرة مع كابول في الوقت الحاضر.