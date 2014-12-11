هونغ كونغ.. السلطات تخلي موقع الاحتجاجات بدون مقاومة

بدأت السلطات في هونغ كونغ اليوم الخميس بإخلاء الموقع الرئيسي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، التي سدت طرقاً حيوية في وسط المدينة لأكثر من شهرين، في إطار حملة للمطالبة بانتخابات حرة.

وشكلت الاحتجاجات التي اتسمت بالسلمية في معظمها في المدينة التي تقع تحت سيطرة الصين، أحد أخطر التحديات لسلطة بكين منذ المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والحملة الدموية لقمعها في ميدان تيانانمين وسط بكين في 1989.

واتخذ مئات من الشرطة وضع الاستعداد في حي ادميرالتي الذي توجد فيه مباني الحكومة، والمجاور لحي الأعمال بالمركز المالي الآسيوي، بينما استخدم عمال يرتدون خوذات أجهزة لقطع الأسلاك لإزالة متاريس أقامها المحتجون بعد أن صدر أمر قضائي بإخلاء الموقع قبل يومين.

ولم تظهر مقاومة تذكر من قبل المتظاهرين، بينما قام عشرات منهم بحزم وسائدهم وأغطيتهم وأمتعتهم من داخل خيامهم، استعداداً لمغادرة الموقع.