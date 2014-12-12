إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في أثينا

أفادت الشرطة المحلية في أثينا أن عيارات نارية أطلقت، ليل الخميس الجمعة، على السفارة الإسرائيلية في المدينة من دون أن تسفر عن إصابات.

وتم إطلاق النار على الأرجح باستخدام بندقية "كلاشينكوف" من على متن دراجة نارية كان يستقلها شخصان، وعبرت أمام السفارة التي تقع عند زاوية شارع عادة يكون مكتظاً بالمارة.

ويشتبه بأن شخصين آخرين كانا يستقلان دراجة ثانية شاركا في الهجوم. وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على أغلفة الرصاصات في المكان وستقوم فرقة مكافحة الإرهاب بفحصها.

من جهتها نددت الحكومة اليونانية بالهجوم ضد سفارة إسرائيل في الضاحية الشمالية للعاصمة، وصرحت المتحدثة صوفيا فولتبسي في بيان رسمي أن "أي هجوم إرهابي هو مساس بالديمقراطية والبلاد"، مشددة على أن الحكومة تكافح "بشكل حازم هذه الأعمال من أجل الدفاع عن الديمقراطية".

ويأتي الحادث بعد يومين من مقتل مسؤول فلسطيني بعد تعرضه للضرب على أيدي جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وسبق أن شهدت اليونان تظاهرات عدة احتجاجاً على سياسة إسرائيل في الضفة وقطاع غزة.