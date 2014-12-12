الصين تمنع النقاب في عاصمة إقليم شينجيانغ

قررت سلطات عاصمة إقليم شينجيانغ المضطرب في غرب الصين منع النساء من ارتداء البرقع أو النقاب الذي يغطيهن تماما في الأماكن العامة، بحسب ما أعلنت الصحافة الصينية الخميس.

وأوضح موقع سينا الإلكتروني أن اللجنة الدائمة في برلمان "ي أورمتشي" المحلي "ناقشت وأقرت منع ارتداء البرقع في الأماكن العامة" في المدينة.

وستعرض هذه الإجراءات الجديدة من اجل "البحث والتطبيق" على الهيئة الإقليمية للجمعية في منطقة الحكم الذاتي للأويغور في شينجيانغ.

وشهدت هذه المنطقة الشاسعة المساحة والمحاذية لثماني دول بينها أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف ذات طابع، اتني وديني، أوقعت مئات القتلى.

وبدأت السلطات الصينية حملة قمع تخللها عشرات من أحكام الإعدام بحق من وصفتهم بأنهم "انفصاليون" و"إرهابيون"، في إشارة إلى قسم متطرف من الأويغور، وهم مسلمون ناطقون بالتركية.



وكثيرا ما تحاول بكين، من خلال حملات، حض النساء في شينجيانغ على عدم ارتداء الحجاب كما تشجع الرجال على عدم إطالة اللحى.



وفي كشغر، ثاني مدن إقليم شينجيانغ، أطلقت السلطات برنامجا للجمال في المدينة ذات الغالبية من الأويغور بهدف تشجيع النساء على التخلي عن الزي التقليدي.



وفي كاراماي، منعت السلطات المحلية ارتداء الحجاب والنقاب والبرقع وأي ثياب عليها الهلال والنجمة في وسائل النقل العام في آب/اغسطس الماضي.



وينتشر الحجاب في شينجيانغ خصوصا في الأرياف، لكن النساء في المدن غالبا ما ترتدي الشال الملون التقليدي.