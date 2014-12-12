اليمن.. القاعدة تعلن مقتل 70 حوثياً في رداع

أعلنت جماعة "أنصار الشريعة" في اليمن، اليوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 70 من مسلحي الحوثي في منطقة رداع بمحافظة البيضاء.

وكتبت الجماعة التابعة لـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" في حسابها على موقع "تويتر" أن أنصارها شنوا عدة هجمات على عدد من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون في مدينة رداع مساء أمس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مسلحا حوثيا.

وأضافت أنها استخدمت في الهجوم قذائف "آر بي جي" والأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

واستهدفت الجماعة عدة نقاط، منها تجمع للحوثيين ومنازل لقياديين حوثيين هم محمد السيد وأبي عارف السيد والنصيري، وأوضحت الجماعة أن مقاتلي الحوثي كانوا يتجمعون في المنزلين الأخيرين.

كما استهدفت جماعة "أنصار الشريعة" أيضاً قلعة العامرية الأثرية التي قالت إن مقاتلي الحوثي كانوا يتحصنون فيها، حيث تم استهدافهم بقذائف "آر بي جي"، ما تسبب في وقوع عدد من القتلى.