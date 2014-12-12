عطل في أنظمة المراقبة يغلق المجال الجوي فوق لندن

أعلن جهاز المراقبة الجوية البريطاني "ناتس" انتهاء العطل المعلوماتي الذي تسبب باضطراب في الأجواء فوق لندن بعد ظهر اليوم الجمعة، ما يبعث على الأمل في عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في المساء.

وقال جهاز المراقبة الجوية إن "النظام تم إصلاحه، ونحن على وشك العودة إلى الوضع الاعتيادي".

ومن جهته، أكد مطار هيثرو في لندن أن الرحلات الجوية تغادر الآن مرة أخرى بعدما توقفت في وقت سابق اليوم نتيجة عطل في مراقبة حركة الملاحة الجوية أدى إلى تأثر كل مطارات لندن.

وقال المطار في بيان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تغادر وتصل الرحلات الجوية الآن. يرجى التأكد من وضع رحلتك قبل التوجه إلى المطار". وقد أوضح مطار لوتون في لندن أنه استأنف أيضا الرحلات.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت المنظمة الأوروبية لأمن الملاحة الجوية "يوروكونترول" قد أعلنت إغلاق المجال الجوي فوق لندن، بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إن "كل المجال الجوي فوق لندن أغلق بسبب عطل معلوماتي حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش".

ومن جهتها، قالت "الهيئة الوطنية لحركة الملاحة الجوية في بريطانيا" إنها واجهت مشكلة فنية في مركز مراقبة الحركة في سوانيك بجنوب انجلترا.

ومن جانبه، أعلن مطار هيثرو في لندن، في بيان اليوم، أن تأخيرا حدث للطيران في المجال الجوي البريطاني بسبب انقطاع الكهرباء في مركز وطني لمراقبة حركة المرور الجوية.

كما كان مطار هيثرو الرئيسي في لندن قد أكد أنه لن تقلع أي طائرة أو تهبط في المطار، وبدوره قال مطار جاتويك الذي يخدم منطقة لندن أيضا أنه لن تقلع أي رحلة جوية من المطار وإن كانت الرحلات الجوية القادمة سيسمح لها بالهبوط. أما مطار مانشستر في شمال إنجلترا فأعلن أنه لم يتأثر بإغلاق المجال الجوي وإنه مستعد لقبول تحويل رحلات جوية.

وفي السابع من ديسمبر 2013 تسبب عطل في المراقبة الجوية في سوانويك بحالة فوضى وتأخير أو إلغاء مئات الرحلات في بريطانيا وايرلندا. وتعد لندن أربعة مطارات رئيسية هي هيثرو وستانستد وغاتويك ولوتون.

ويعد هيثرو أول مطار في أوروبا من حيث عدد الركاب، والأول في العالم لجهة الحركة الدولية للمسافرين.