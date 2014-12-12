مداهمات واعتقال العشرات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت

أكدت مصادر غير رسمية لقناة "العربية" أن الجيش اللبناني قام، مساء أمس الخميس، بمداهمة بعض المساكن العشوائية في محيط بيروت، وأوقف عدداً من الأشخاص المخالفين للإقامة أو لا يحملون أوراقاً ثبوتية.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن الجيش اللبناني أوقف، مساء أمس، 63 سورياً "للاشتباه بهم"، خلال مداهمة في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيس لحزب الله.

إلا أن مصادر "العربية" أوضحت أن المداهمات تمت في منطقي الجناح والأوزاعي، القريبتين من الضاحية ولكنهما خارجها.

يذكر أن الجيش اللبناني يقوم بمثل هذه العمليات بشكل يومي وفي المناطق اللبنانية كافة.