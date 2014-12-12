نيجيريا.. مقتل 40 بانفجارين وتوقيف طفلة "انتحارية"

أوقفت الشرطة فتاة في الثالثة عشرة من عمرها ترتدي حزاماً ناسفاً في كانو، كبرى مدن شمال نيجيريا، بعد ساعات من هجومين انتحاريين أوقعا أكثر من 40 قتيلاً مساء الخميس، وفق ما صرح مصدر أمني.

وقال المصدر إن الفتاة حضرت إلى مستوصف في ضاحية كانو بعد ساعات من الهجومين اللذين استهدفا سوقاً. وأضاف: "استدعى الناس قوات الأمن التي عثرت معها على متفجرات معدة لتنفيذ هجوم انتحاري".

يأتي ذلك فيما قال شهود إنه وقع انفجاران بالقرب من محطة للحافلات في مدينة جوس بوسط نيجيريا مساء الخميس وأن الانفجار الثاني قتل 40 شخصاً على الأقل، لم تتأكد على الفور الإصابات الناجمة عن الانفجار الأول.

وتحمل تلك الانفجارات بصمات جماعة "بوكو حرام" الجهادية التي تشن تمرداً منذ خمس سنوات لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق البلاد.

وأعلن الرئيس جودلاك جوناثان حالة الطوارئ في ثلاث ولايات في شمال شرق البلاد العام الماضي.

