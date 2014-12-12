هندي وراء أكثر الحسابات الجهادية شعبية على "تويتر"

تم التعرف إلى الرجل المسؤول عن أحد أكثر الحسابات الجهادية شعبية على "تويتر"، وهو مسؤول في شركة في بنغالور في الهند، بحسب القناة الرابعة البريطانية.

ويحظى حساب @ShamiWitness بحوالي 17 ألفا و700 متابع، من بينهم مقاتلون أجانب في تنظيم "داعش". وتمت مشاهدة بعض تغريداته أكثر من مليوني مرة شهريا، بحسب القناة.

وأوضحت القناة أن صاحب الحساب الذي عرفت عنه باسم "مهدي"، أغلقه بعد اتصالها به. وبالفعل بدا الحساب خارج الخدمة، الجمعة.

وكان الحساب يوفر معلومات للطامحين إلى الانضمام إلى تنظيم "داعش"، ويعلن مقتل بعضهم، مشيدا "بتضحيتهم".

وتابعت القناة التي لم تكشف اسم الرجل الكامل خشية تعريض حياته للخطر، "إنه مسؤول في مجموعة أعمال هندية في بنغالور".

وأضافت أنه صرح أنه لم ينضم إلى صفوف التنظيم المتطرف، لأن عائلته تعتمد عليه ماديا.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة الهندية للصحافة أنها تحقق في المسألة.