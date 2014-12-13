أنهى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام زيارته إلى فرنسا التي استمرت ثلاثة أيام، رافقه فيها وفد وزاري.

وأظهرت الزيارة وجود تعاون فرنسي- سعودي لوضع اتفاق البلدين حول دعم الجيش اللبناني، في إطار هبة الثلاثة مليارات دولار التي قدمتها السعودية، موضع التنفيذ وبسرعة. وفي هذا السياق، قال سلام إن "الهبة السعودية للجيش اللبناني غير مسبوقة في أهميتها".

وطلب رئيس الوزراء اللبناني مساعدة فرنسا لتأمين المزيد من المساعدات الدولية لتخفيف أعباء أزمة النزوح السوري إلى لبنان. كذلك تحدث عن تدخل سعودي أدى إلى تراجع الأمم المتحدة عن وقف برنامج الغذاء العالمي مساعداته للاجئين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أن المملكة تعهدت بتمويل هذا البرنامج لمدة شهر إضافي.

ولم يحصل لبنان، الذي تجاوزت خسائره جراء أزمة النزوح السوري السبعة مليارات دولار، من الصندوق الائتماني الدولي حتى الآن إلا على أقل من 100 مليون دولار كما كشف رئيس الوزراء اللبناني، الذي تحدث من جهة أخرى عن استعداد فرنسا لمساعدة لبنان على تجاوز أزمة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية.