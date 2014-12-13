مقتل 5 من القاعدة يرتدون ملابس نسائية بينهم سعوديان

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بمقتل خمسة يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وذلك أثناء اعتراض نقطة أمنية للجيش في منطقة "حرض" بمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن، لحافلة مشتبه فيها، وكان على متنها 6 يرتدون ملابس نسائية.

وقال مصدر أمني لـ"العربية" إن أحد الجنود أوقف الحافلة إلا أن أحد المسلحين قام بإطلاق النار عليه وأصابه، ما جعل أفراد النقطة الأمنية يقومون بالرد وقتل خمسة، بينهم اثنان يحملان الجنسية السعودية كما جُرح اثنان.

وأضاف المصدر أن الحافلة كانت تحمل حزاما ناسفا وأسلحة رشاشة متنوعة، قائلا: "إن التحقيقات ما زالت جارية مع سائق الحافلة لمعرفة إلى أين كانت وجهة المجموعة؟ ولماذا كانوا يحملون تلك الأسلحة وخاصة الحزام الناسف؟".

وأكد المصدر أن المجموعة ومن خلال التحقيقات الأولية يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة.