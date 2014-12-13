12 قتلى و100 مفقود بانزلاق للتربة بإندونيسيا

أسفر انزلاق للتربة تسببت به أمطار غزيرة عن مقتل 12 شخصا على الأقل وفقدان 100 آخرين في جزيرة "جاوا" الإندونيسية، بحسب ما أعلن مسؤول السبت.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو "حتى الآن، تم العثور على 12 قتلى ونبحث عن 96 شخص آخرين". ولم يعرف ما إذا كان هؤلاء عالقين تحت أنقاض بيوتهم أو تمكنوا من الفرار.

وقالت الوكالة نفسها إن مئات المسعفين مستنفرون حول المنازل التي غمرها انزلاق التربة، الجمعة في قرية جمبلونغ بوسط الجزيرة.

وعرضت محطات التلفزيون لقطات ظهرت مناطق يغطيها الطمي ومنازل متضررة وفرق إنقاذ تعمل بنشاط.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن "الظروف على الأرض صعبة جدا ونحتاج إلى آليات ثقيلة لفتح الطريق التي غمرها انزلاق التربة"، موضحاً أن غياب إمكانيات الاتصال في المنطقة يجعل عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة.

وذكر مسؤول آخر في الوكالة رافضاً كشف هويته أن مئتي مسعف و500 متطوع يشاركون في البحث عن المفقودين.