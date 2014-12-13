مصرع 26 شخصاً في غرق سفينة بالكونغو

لقي ستة وعشرون شخصا على الأقل مصرعهم لدى غرق سفينتهم في بحيرة طنجنيقا جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلن مصدر رسمي السبت.

وقال ناجون من لوبومباشي عاصمة إقليم كاتنغا، إن سفينة خاصة كانت تنقل ركابا وبضائع من كاليمي في كاتنغا إلى أوفيرا شمالا في إقليم جنوب كيفو، جنحت ليل الخميس -الجمعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 26 شخصا، لكن 221 مسافرا أنقذوا، كما قال لوكالة فرنس برس لوران سامبا كاهوزي وزير النقل في إقليم كاتنغا. وأضاف أن الحمولة الزائدة تسببت بوقوع الحادث على الأرجح.

وحوادث الغرق كثيرة ومأساوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سواء في البحيرات أو الأنهار، وغالبا ما تسفر عن مصرع أعداد كبيرة من الأشخاص، بسبب الحمولة الزائدة للسفن وانعدام سترات الإنقاذ على متنها، ولأن نسبة كبيرة من الناس لا يجيدون السباحة.