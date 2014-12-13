قاض أميركي ينتصر لصحافي على حساب وكالة المخابرات

قرر وزير العدل الأميركي، إريك هولدر، عدم إجبار صحافي بصحيفة نيويورك تايمز على الكشف عن مصدر سري لكتاب ذكر بالتفصيل محاولة فاشلة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية لتقويض برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وذلك حسبما ذكر شخص مطلع على القرار أمس الجمعة.

وكان ممثلو الادعاء الاتحادي يريدون شهادة جيمس ريزن، لأنهم يعتقدون أن المعلومات التي وردت في كتابه "حالة حرب" لعام 2006 سربها ضابط وكالة المخابرات الأميركية السابق جيفري ستيرلنج الذي يواجه المحاكمة.

وفي عام 2010 وجهت لستيرلنج عشرة اتهامات لها صلة بكتاب ريزن من بينها الاحتفاظ بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها دون إذن.

وقال المصدر إن هولد استبعد إجبار ريزن على الكشف عن مصدره، ولكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت وزارة العدل قد تطلب من ريزن الإدلاء بشهادته في محاكمة سيتيرلنج بشأن عدة أسئلة أخرى.

وأمهل قاض اتحادي وزارة العدل حتى يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن محاولاتها لإجبار ريزن على الإدلاء بشهادته.

وفي يونيو رفضت المحكمة الأميركية العليا طعنا قدمه ريزن ضد حكم أصدرته في يوليو 2013 محكمة الاستئناف في الدائرة الأميركية الرابعة بضرورة إدلاء ريزن بشهادته.

وقضت محكمة الاستئناف بعدم وجود "امتياز للصحافيين" بموجب ضمان حرية التعبير، وفقاً للتعديل الأول مما يعني أن الصحافيين لا يحصلون على معاملة خاصة.