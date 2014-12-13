لقاء مرتقب بين كيري ولافروف لبحث قضايا المنطقة

أعلنت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الاثنين في روما ليبحث معه الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وسوريا.

وقالت هارف في بيان إن الوزيرين سيناقشان خصوصاً "التطورات الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية والقدس وفي المنطقة، إضافة إلى المبادرات القائمة في الأمم المتحدة".

وأضافت: "إنهما سيناقشان أيضاً (الوضع في) أوكرانيا وسوريا".

وكانت الخارجية أعلنت قبل بضع ساعات أن كيري تشاور مع لافروف حول "التطورات الأخيرة" في الشرق الأوسط بعد مقتل مسؤول فلسطيني، وذلك على هامش زيارته لبوغوتا.

وقال كيري: "نحاول تحديد ما هو معقول والتوصل إلى سبيل لنزع فتيل الوضع (المتوتر) وخفض احتمال اندلاع نزاع إضافي".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء إسرائيل باجراء "تحقيق سريع وشفاف حول ظروف الوفاة الوحشية" للوزير الفلسطيني زياد أبو عين في اشتباك مع جنود إسرائيليين.

وقتل الأخير أثناء تظاهرة في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية شارك فيها نحو 300 شخص احتجاجاً على مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية بغرض الاستيطان في جوار مستوطنة عيد عاد القريبة من رام الله.