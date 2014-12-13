مظاهرات في صنعاء تطالب هادي باتخاذ موقف ضد الحوثيين

خرجت تظاهرة حاشدة، اليوم السبت، متجهة إلى منزل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بصنعاء، للمطالبة ببسط نفوذ الدولة على كامل أراضي البلاد، وطلب المتظاهرون من الرئيس اتخاذ قرار حازم تجاه المتمردين الحوثيين.

وأمهل المتظاهرون الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح أسبوعين لإخراج كل الميليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وكل المدن التي تسيطر عليها، مهددين بالتصعيد حال لم يتم ذلك.

كما طالب المتظاهرون بإخراج الميليشيات المسلحة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ومنعها من التدخل في إدارتها وإهانة ومسائلة موظفيها.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بما تقوم به جماعة الحوثي من قتل لكل من يخالفها الرأي والاعتقال للمدنيين ومداهمة منازل النشطاء الحقوقيين والسياسيين، مؤكدين أن الحوثي وتنظيم القاعدة وجهان لعملة واحدة.