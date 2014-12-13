نيويورك: هجمات مزيفة بالجمرة الخبيثة ومسحوق الريسين

قال مكتب مدع أميريكي إن رجلا من نيويورك أقر بأنه مذنب في قضية إرسال أكثر من 20 رسالة تهديد بالقتل بالبريد زعم أنها تحوي الجمرة الخبيثة ومسحوق الريسين إلى مدارس ومسؤولين ومشرعين أميركيين، بينهم السيناتور جون مكين بين عامي 1997 و 2012.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب المدعي الأميركي للمنطقة الشمالية من نيويورك، فقد أقر برايان دانييل نورتن (59 عاما) أمس الجمعة بالذنب أمام محكمة جزئية بمنطقة أوتيكا، فيما يتصل بجنحتي نقل معلومات كاذبة والاحتيال.

وقال البيان "أقر نورتون في المحكمة بأنه أرسل أكثر من 20 رسالة تهديد بالقتل كانت تحتوي على مسحوق أبيض زعم أنه إما الجمرة الخبيثة أو الريسين."

وذكر البيان أن كلا من الريسين والجمرة الخبيثة يمكن أن يكون مميتاً لكن تحليل المسحوق الذي عثر عليه في الرسائل أثبت أنه غير ضار.