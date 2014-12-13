أثينا: يساريون يشتبه بتورطهم في مهاجمة سفارة إسرائيل

تشتبه وحدة مكافحة الإرهاب اليونانية بتورط المجموعة اليسارية المتطرفة "مقاتلون شعبيون" في هجوم استهدف فجر أمس الجمعة السفارة الإسرائيلية في إحدى ضواحي أثينا ولم يسفر عن إصابات.

وأفادت النتائج الأولية للتحقيق في الأسلحة التي استخدمت أن الرشاشين اللذين استخدما في إطلاق النار على السفارة من النوع نفسه للأسلحة التي استخدمت في هجوم على السفارة الألمانية قبل عام.

ولم يؤدِ هذا الهجوم على السفارة الألمانية إلى إصابات، وقد تبنته حينذاك المجموعة اليسارية المتطرفة "مقاتلون شعبيون" التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

ووقع الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أثينا عند الساعة الثالثة بتوقيع غرينتش من الجمعة. وقالت الشرطة إن جهاز مكافحة الإرهاب المكلف التحقيق عثر بالقرب من المبنى على 54 عبوة فارغة لرصاصات أطلقت من رشاش.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق إلى أن المهاجمين أطلقوا النار من دراجة نارية كان يستقلها رجلان، تلتها دراجة أخرى تقل شخصين. وقد مرتا أمام السفارة الواقعة على زاوية جادة أساسية تربط بين وسط أثينا والضاحية الشمالية للعاصمة اليونانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية عن وزير النظام العام فاسيليس كيكيلياس الذي زار مقر السفارة بعد ساعات على الهجوم أن "لا أحد سيتمكن من إضعاف العلاقات بين إسرائيل واليونان".