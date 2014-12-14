أشهر أساتذة العلوم السياسية: العرب لا يحتاجون أميركا

قال فرانسيس فوكوياما، المفكر الأميركي المعروف، إن الولايات المتحدة الأميركية ارتكبت خطأ كبيراً عندما اعتقدت أن دول منطقة الشرق الأوسط لا يمكنها التحرك معاً من دون مساعدة أميركية، وأنه "بسبب هذا الاعتقاد فإن واشنطن بحثت التدخل في المنطقة من دون السماح بتكريس المؤسسية".

وقال فوكوياما في كلمة له خلال المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي عقد في مدينة دبي، "أن الأميركيين بحاجة إلى فهم طبيعة المنطقة قبل أن يقدموا الديمقراطية وحكم القانون، وعليهم تعزيز منعة الدول الضعيفة وقدراتها على مواجهة الأزمات.

وأضاف المفكر في الجلسة التي أدارها المدير العام لقناة العربية الدكتور عادل الطريفي، والتي كانت تحت عنوان: "التحديات المقبلة في منطقة الشرق الأوسط والتغيرات في العام 2015"، أن أوباما يرى أن لا دولة في هذه المنطقة يمكن أن تعمل مع الأخرى في ظل عمليات البناء ومحاولة إيجاد وحدات سياسية متماسكة إلا في حال لعبت الولايات المتحدة دوراً أكبر في المنطقة، وهذا إعتقاد خاطئ ارتكبته السياسة الخارجية الأميركية عدة مرات".

وأضاف فوكوياما أنه في حال "عمل الجيش الأميركي مع حليف ما فإنه سيقوم بإغرائه من أجل القيام بالعمل ذاته، بحسب ما يعتقد صناع السياسة في الولايات المتحدة، وهذا خطأ تم ارتكابه في أفغانستان وفي العراق، وحتى في فيتنام أيضاً".

ويرى فوكوياما أن الخطر الذي يمثله داعش، والحجم الحقيقي له مبالغ فيه كثيراً، سواء من قبل الحكومة الأميركية أو من قبل وسائل الإعلام، وذلك على الرغم من القول بأن التنظيم يسيطر على ثلث مساحة العراق وسوريا حالياً.

وقال فوكوياما أيضاً، أنه لا يعتقد أن تلعب داعش دوراً قوياً في الجغرافيا السياسية على المدى الطويل في هذه المنطقة، والسبب هو أن القوة التي يظهرها داعش بسبب ضعف كل من حوله، وليس لدى التنظيم داعمون علنيون في الخارج، والجغرافيا ليست هي الأخرى في وضع جيد، بعد انتشار التنظيم في صحراء سوريا والعراق. وأن لدى داعش سيطرة على حقول النفط، لكن ليس لديه القدرة على البيع بطريقة مشروعة، وأنه حقق نمواً سريعاً جداً جعله أكثر عرضة للضربات الجوية.



الإسلام ليس عائقاً



وفي ردة على سؤال خلال الجلسة قال أنه يعتقد أن الدين الإسلامي لا يقف عائقاً أمام الديمقراطية في المنطقة.

وتعليقاً على حديث فوكوياما قال المحلل السياسي الإماراتي سلطان بن سعود القاسمي أن على الغرب ألا يقوم بكل المهمة من أجل القضاء على تهديد داعش.

وقال القاسمي للعربية.نت، أن المنطقة لن تكون قادرة على مواجهة التحديات التي خلقها داعش دون بناء المؤسسات الداخلية لدول المنطقة وأن الولايات المتحدة يجب أن تساعد في بناء تلك المؤسسات، لكن على دول المنطقة أيضاً أن تحتل المراكز الأمامية في القتال، وإذا لم نفعل ذلك فإن المشكلة سوف تتوسع، وأن قوة التنظيم تأتي من ضعف الدول المحيطة في المنطقة".

سعر النفط محمي

أما خلال الجلسات الاقتصادية، فتطرق الأمين العام لأوبك، عبدالله البدري إلى أنه لا صحة لما يشاع في الأوساط الاقتصادية أن ما يدفع أسعار النفط في الوقت الحالي للانخفاض هو توجيهات سياسية، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية يتحكم فيها السوق وهي تخضع للعرض والطلب.

وأشار البدري إلى أن انخفاض الأسعار الحالي يعد جرس إنذار نهائي لصناعة النفط، ويستوجب التحرك بشكل جدي لإيجاد بدائل للطاقة وللنظر حالياً بالأولويات الاقتصادية لكل دولة وتقليص النفقات ومراجعة الميزانيات العامة بشكل مدروس.

وأما خلال الجلسة الأخيرة، والتي أدارتها منتهى الرميحي من قناة العربية مع كل من غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني السابق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق، فناقشت تداعيات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال غسان سلامة، خلال الجلسة التي حضرها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العالم العربي يمر باتجاه عولمة الاقتصاد ومزيد من أقلمة السياسة، وأن الاتجاه الآخر فيتمثل بتحولات كبيرة في السوق النفطية وتأثراتها على السياسات الإقليمية. وقال أن النزاعات الإقليمية مُولت من خلال الفوائض المالية. فعلى سبيل المثال، لو استمرت أسعار النفط في الاعتدال سنرى إنفاقاً من بعض الدول لمواجهة تلك النزاعات، أما في حال انخفضت أسعار النفط فإننا سنشهد إنفاقاً أقل مما سيؤثر بدورة على تلك النزاعات، وأكبر دليل على ذلك أن إنفاق روسيا في الحرب السورية انخفض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف سلامة أن الدول العربية تعي جيداً الأجندة السياسية التي تمر بها، لكن عليها أن تدرك كيفية تفهم نتائجها في المستقبل، مشيراً على سبيل المثال إلى الملف النووي الإيراني وما سينتج عنه مع ترجيح إمكانية التوصل لاتفاق، وموعد الانتخابات الإسرائيلية وإمكانية خروج نتنياهو وما سيكون عليه الموقف من زيادة عدد النواب العرب داخل الكنيست. بالإضافة لانتخابات تركيا النيابية في شهر 6، واتخاذ الربيع العربي منعطفاً تصعيدياً ومغايراً عما بدأ عليه.

وتوقع سلامة أن يأخذ عام 2015 منحاً مختلفاً تتحكم فيه ثلاثة عوامل، ترتكز جلها على الحسابات السياسية غير المدروسة والتي أنتجت داعش، وأخرى تتعلق بالقدرات المالية لكل دولة مع انخفاض أسعار النفط، وثالثة تتعلق بالإيرادات وإمكانية توظيفها بالشكل الصحيح.

من جهته، أكد وزير خارجية مصر الأسبق، أحمد أبوالغيط، أن المرئيات في عام 2015 ليست جيدة وصعبة التنبؤ وهي انعكاسات لتحديات العام السابق. وأن تركيا وإيران ستلعبان دوراً بارزاً في محاولة مد نفوذهما والهيمنة على دول الجوار، والذي تطمح كل من الدولتين أن يمتد خارج حدودهما ويذهب بعيداً.

وأضاف أبو الغيط أن هناك ملامح لعودة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والعالم الغربي، فيما لا يعتقد أن تشهد القضية الفلسطينية أي حراك. وأن العالم العربي سيشهد ظهور سياسات إقليمية فاعلة متمثلة بدور كل من الإمارات والسعودية مما سيسهم بدوره بتفعيل ومعالجة الشروخ الداخلية للدول العربية، مشيراً إلى النهضة في مصر سياسياً واقتصادياً. أما بالنسبة للوضع الليبي، فتوقع أن يتغير الوضع للأفضل إذا ما استعادت الدولة الليبية مركزها وقوتها وأن مصر لن تتدخل في ليبيا إلا في حال امتدت قوى داعش عبر الحدود المصرية "في الصحراء الغربية".

يذكر أن فوكوياما أحد أشهر وأبرز أساتذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة، إن لم يكن هو الأشهر على الإطلاق، وهو صاحب كتاب "نهاية التاريخ"، الذي أثار جدلاً واسعاً طوال العقدين الماضيين، منذ تأليفه في العام 1992، بسبب طرحه لفكرة أن سيطرة الولايات المتحدة على العالم هي آخر مراحل التاريخ.

ويذكر أن الكونغرس الأميركي أقر الجمعة الماضية موازنة دفاعية كبيرة تتضمن خمسة مليارات دولار لأغراض الطوارئ وفي حال قيام الجيش الأميركي بعمليات عسكرية وعمليات تدريب في العراق وسوريا، وذلك بناء على طلب من الرئيس باراك أوباما.

