20 قتيلا و88 مفقودا في انزلاق التربة بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، الأحد، أن فرق الإغاثة تبحث عن 88 شخصا بعد انزلاق للتربة، الجمعة، تسببت به أمطار غزيرة في جزيرة جاوا وأسفر عن مصرع عشرين شخصا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو "قضى عشرون شخصا ولا يزال 88 في عداد المفقودين"، وجرح 15 شخصا منهم 11 إصابة بالغة، فيما تم نقل 577 آخرين إلى مساكن مؤقتة.

وحصل انزلاق التربة في قرية جمبلونغ بوسط جزيرة جاوا. ويشارك نحو 1250 شخصا بينهم جنود ومتطوعون في الجهود للعثور على الضحايا.

وقال قائد منطقة بانجارنيغارا العسكرية أدي رحمة الله "نبذل ما في وسعنا في محاولة للعثور على من لا يزالون" تحت الطين والحجارة، مضيفا "انه تحد هائل لأننا لا نزال نستخدم أدوات يدوية والمنطقة المنكوبة تغمرها الوحول".

لكن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث أوضح أن معدات ثقيلة ستشارك الأحد في عمليات الإغاثة.

ويتوقع أن يزور الرئيس جوكو ويدودو المنطقة حيث سيلتقي ناجين.

وبدأ موسم الأمطار في أندونيسيا بأمطار غزيرة وفيضانات. وتقول الوكالة الإندونيسية إن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 250 مليون نسمة يعيشون في مناطق تتعرض لانزلاقات التربة.