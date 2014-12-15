أردوغان للاتحاد الأوروبي: اهتموا بشؤونكم

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوة على الاتحاد الأوروبي الذي انتقده بسبب الحملة الأمنية التي طالت وسائل إعلام مقربة من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، داعيا بروكسل لأن "تهتم بشؤونها".

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة الأولى منذ الحملة التي نفذت الأحد "لا يمكن للاتحاد الأوروبي التدخل في خطوات اتخذت ضمن حكم القانون ضد عناصر تهدد أمننا القومي".

وأضاف "فليهتموا بشؤونهم الخاصة".

وقال أردوغان إن المداهمات التي قامت بها الشرطة أمس تجيء في إطار رد ضروري على "عمليات قذرة" لأعداء سياسيين.

وقال أردوغان "إنهم يصرخون مدافعين عن حرية الصحافة لكن (المداهمات) لا علاقة لها بهذا. نحن لا ننشغل بما يمكن أن يقوله الاتحاد الأوروبي، سواء قبلنا الاتحاد الأوروبي كعضو أم لا. نحن لا ننشغل بهذا. أرجوكم احتفظوا بحكمتكم لأنفسكم".

وقامت الشرطة التركية بهذه المداهمات، أمس الأحد، واعتقلت 24 شخصا في عمليات بأنحاء متفرقة من البلاد ضد ما يصفها الرئيس بشبكة تتآمر للإطاحة به.