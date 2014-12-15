إسرائيل تعتقل فلسطينيين بتهمة "التحريض" على العنف

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت الأسبوع الماضي 8 فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة قالت إنها تشتبه في قيامهم "بالتحريض" على العنف ضد الإسرائيليين عبر شبكة الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إن "الفلسطينيين المحتجزين لدى الشرطة يشتبه في قيامهم "بالتحريض على الكراهية والعنف والإرهاب" ضد الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية، عبر رسائل وأشرطة فيديو قاموا بنشرها على صفحاتهم الخاصة في موقع فيسبوك".

وذكر روزنفيلد أن "أحد المشتبه فيهم نشر صورة لنفسه مع بندقية من طراز إم "16، مضيفا أن "هذه الرسائل وشرائط الفيديو حققت الكثير من ردود الفعل الداعمة عبر فيسبوك".

وبحسب روزنفيلد، ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد احتجاز الفلسطينيين الثمانية.

وتشهد القدس الشرقية المحتلة توترا متزايدا منذ خطف فتى فلسطيني وقتله حرقا في يوليو الماضي، في جريمة تسببت منذ ذلك الحين في صدامات يومية بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وتزايد التوتر في شهر نوفمبر الماضي، خاصة بعد هجوم على كنيس في القدس الغربية أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وشرطي إسرائيلي، والمهاجمين الفلسطينيين. ويعد الهجوم الأكثر دموية الذي يقع في القدس منذ 2008.