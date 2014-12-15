بالفيديو.. 4 سيدات من رهائن المقهى طالبن بعلم داعش

بث فيديو يظهر 4 من الرهائن الذين تم احتجازهم داخل مقهى في مدينة سيدني الأسترالية، حيث أظهر الفيديو إجبار 4 سيدات على ذكر مطالب الخاطف، وهي مطالب مرتبطة بتنظيم داعش، فيما يظهر في خلفية السيدات شخص يبدو أنه من الرهائن ويحمل علماً كتب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وهي التي كان يريد الخاطف استبدالها براية داعش.

والمطالب التي ذكرتها السيدات تتخلص في أربعة مطالب هي:

1- إرسال علم "داعش" إلى المقهى ليتم الإفراج عن رهينة واحد.

2- إذاعة خبر على جميع وسائل الإعلام أن هذا هو هجوم على أستراليا من "داعش" ليتم الإفراج عن 2 من الرهائن.

3- التحدث مع رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت على البث المباشر، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن 5 من الرهائن.

4- سيتم تفجير 4 قنابل في وحول المقهى في حال لم يتم تنفيذ المطالب .

وأعلنت الشرطة الأسترالية انتهاء عملية تحرير الرهائن، وقتل الخاطف أثناء عملية اقتحام شنتها الشرطة، الاثنين، على مقهى في سيدني لإنهاء عملية احتجاز رهائن استمرت أكثر من 16 ساعة.

وكشفت هوية خاطف الرهائن في أستراليا، وهو لاجئ إيراني يدعى الشيخ هارون مؤنس، وقد هرب من إيران إلى أستراليا في عام 1996 وغير اسمه من منطقي بروجردي إلى اسمه الحالي، وأصبح يطلق عليه الشيخ هارون.

وأجبر الخاطف الرهائن على رفع راية سوداء على واجهة المقهى، عليها عبارة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، وهو علم جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.