حماس تستعرض عسكرياً وعباس يتهمها بعرقلة اعمار غزة

قدمت حماس عرضاً عسكرياً بنحو ألفين من مقاتليها المسلحين وشاحنات مزودة بصواريخ عبر قطاع غزة يوم الأحد، متعهدة بتدمير إسرائيل فيما تحيي الذكرى السابعة والعشرين لتأسيسها بأكبر استعراض للقوة منذ نهاية حرب غزة هذا الصيف.

في المقابل، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤولية عدم إعادة إعمار ما دمر خلال خمسين يوماً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال عباس في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله مساء الأحد "هناك حركة حماس ومعها بعض الناس يحاولون تحميل مسؤولية عدم وجود إعادة إعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية ويعلنون ذلك صراحة وكلهم ينسون أن هناك اتفاقاً واضحاً وصريحاً معهم قبل أن يكون معنا."

وكان مسؤول في حركة حماس قد اتهم القيادة الفلسطينية في وقت سابق يوم الأحد بعرقلة إعادة الإعمار.

وأضاف عباس أن الاتفاق يقضي "بأن نتواجد على المعابر التي ستسلم المواد برعاية الأمم المتحدة لنوصل هذه المواد لأصحابها ومستحقيها ثم بعد يومين أو ثلاثة اعتبروا هذا الاتفاق مهينا للشعب الفلسطيني ويحملوننا المسؤولية." وتابع قائلاً "نحن جاهزون والمصريون فوراً إذا التزمت حماس بهذا الاتفاق.. نحن جاهزون اليوم وغدا وبعد غد."

وأتت تصريحات عباس بعد ساعات من العرض العسكري الذي قدمته حماس.

إلى ذلك، اتهم عباس حركة حماس بمحاولة الحصول على عوائد من إدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة. وقال "إما أن تأخذ حماس نسبة مئوية مما يصل وإما لا تسمح وتفرض الضرائب على مئات المواد التي تصلها بما فيها التبرعات فكيف يمكن ذلك."



وأضاف "أين الحرص على الشعب الذي يجلس في العراء إلى الآن انا لا ألوم فقط حماس بل من يجتمع معها ويلتقي معها ويجاريها في ادعاءاتها هذه."

وعبر الفلسطينيون عن احباطهم إزاء بطء وتيرة إعادة الإعمار والتدفق المحدود لمواد البناء إلى القطاع منذ تعهد مانحون دوليون بأكثر من خمسة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.

