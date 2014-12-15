مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار قرب فيلادلفيا الأميركية

قتل خمسة أشخاص على الأقل، الاثنين، عندما أطلق مسلح النار في مناطق على مشارف مدينة فيلادلفيا شمال شرق الولايات المتحدة.

ووقع إطلاق النار الذي قالت قناة "دبليو بي في إي" التابعة لتلفزيون "إيه بي سي" أنه يعتقد أن مرتكبه جندي سابق في الجيش الأميركي في ثلاث مناطق مختلفة في ضواحي فيلادلفيا.

وتم استدعاء فرق التدخل السريع "سوات" لموقع رابع محتمل لإطلاق النار في بنسبرغ، بحسب التلفزيون.

وصرحت الشرطة للتلفزيون أن المشتبه به متحصن داخل منزل في سودرتون، أحد المواقع الذي عثر فيه على جثث القتلى، إضافة إلى موقع لانسديل ولور سالفورد تاونشيب.

ونشرت مدرسة منطقة سودرتون على موقعها الإلكتروني أن مدارسها مغلقة أمام الزوار بسبب نشاط الشرطة.

وقالت "جميع الطلاب في أمان في صفوفهم المدرسية، ولن يسمح للزوار دخول المدارس حتى إشعار آخر".

ونقل تلفزيون "دبليو بي في اي" عن مصادر قولها إن جميع الضحايا، ومن بينهم امرأة واحدة على الأقل، قتلوا من مسافة قريبة.