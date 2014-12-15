أوكرانيا.. 1300 شخص قتلوا منذ وقف إطلاق النار

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن "نحو 1300 شخص قتلوا في الصراع بين كييف والانفصاليين، وذلك منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر".

وأضاف التقرير أن "كثيرين ممن يعيشون في شرق البلاد الذي يسيطر عليه الانفصاليون يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة".

وحتى 12 ديسمبر قتل 4707 من المحاربين والمدنيين، منذ سيطر المتمردون الموالون لروسيا على مناطق شرقية قرب الحدود مع روسيا في أبريل.

وأضاف التقرير أن "من بين القتلى 1357 أو نحو 30 في المئة تم تسجيل وفاتهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 5 سبتمبر، وربما يكون بعضهم قد قتلوا قبل هذا التاريخ.