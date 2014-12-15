بلجيكا.. مسلحون يحتجزون رهينة والدوافع مجهولة

أعلنت السلطات البلجيكية أن الشرطة حاصرت شقة في مدينة غنت الاثنين، بعد معلومات عن احتجاز 4 مسلحين لشخص كرهينة، لكن لم تبرز أي مؤشرات مباشرة على الإرهاب.

وطوقت الشرطة الخاصة المبنى بعد بدء العملية قبل ساعات داخل منطقة عمالية في المدينة الناطقة بالفلمنكية شمال غرب بلجيكا.

وقال المدعي العام إنه "ليس هناك أي مؤشر إلى ارتباط هذا العمل بالإرهاب، أو بتنظيم داعش، أو بما يجري حاليا في سيدني".

وتزامن الحادث في بلجيكا مع عملية حجز رهائن ينفذها مسلح منفرد في مقهى وسط سيدني، حيث رفع علم التنظيمات المتطرفة.

وصرح النائب العام في المدينة لوكالة بيلغا أن "4 مسلحين" ضالعين في الحادث، حيث يعتقد أنهم احتجزوا شخصا واحدا كرهينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "شخصا كان في المبنى الذي يضم عدة شقق، شاهد المسلحين وتمكن من المغادرة والاتصال بالشرطة لإنذارها".