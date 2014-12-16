أستراليا.. إخلاء وزارة الخارجية بسبب عبوة مريبة

أخلت الشرطة الأسترالية وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في العاصمة كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على عبوة مريبة في مقصف المبنى، ولم تتوفر تفاصيل أخرى.

يذكر أن أستراليا في حالة تأهب قصوى بعدما اقتحمت الشرطة المدججة بالسلاح مقهى بسيدني في وقت مبكر من صباح اليوم، وحررت رهائن محتجزين لحصار استمر16 ساعة، قتل خلاله ثلاثة أشخاص، بينهم الخاطف.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن المسلح الذي احتجز الرهائن في المقهى بسيدني كان معروفاً لدى السلطات، منوهاً بأن له تاريخ من العنف وعدم الاستقرار العقلي.

من جهتهم يقوم السكان حالياً بوضع أكاليل من الورود بالقرب من موقع حادث المقهى.