أوباما سيوقع قانوناً يجيز فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع قانوناً تبناه الكونغرس يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيراً إلى أن نص القانون يبقي للرئيس هامش مناورة بشأن الخطوات المتخذة.

وقال جوش ارنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن "الرئيس ينوي توقيع هذا القانون" لأنه يضمن "مرونة" بشأن تقدير جدوى فرض أو عدم فرض عقوبات.

وكان أوباما أكد مراراً أنه يعتبر "من غير المجدي" فرض عقوبات أميركية إضافية دون التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا يمكن أن ترفع خلال أيام إذا ما اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخيارات الصحيحة في أوكرانيا.

وصرح للصحافيين أن العقوبات الاقتصادية التي زعزعت الثقة في الاقتصاد الروسي وأدت إلى انهيار الروبل "تهدف إلى دفع الرئيس بوتين إلى اتخاذ مجموعة مختلفة من الخيارات".

وأضاف: "يمكن رفع هذه العقوبات خلال أسابيع أو أيام استناداً إلى الخيارات التي يتخذها الرئيس بوتين".