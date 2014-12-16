أوباما يتوعد داعش: سنسحقكم ولن تجدوا ملاذاً آمناً

استغل الرئيس الأميركي باراك أوباما زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية أميركية خلال موسم العطلات الاثنين، كي يصدر تحذيراً شديد اللهجة لمتشددي تنظيم داعش، قائلا إن التحالف الذي تقوده بلاده لن يسمح بملاذ آمن للجماعة، متوعداً بالقضاء عليها في نهاية المطاف.

وتحدث أوباما إلى مئات من العسكريين في قاعدة فورت ديكس، ليقدم الشكر للجيش الأميركي لجهوده في شتى أرجاء العالم. وفي عرض لتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري للجيش انضم إلى أوباما كريس كريستي الحاكم الجمهوري الجديد لنيوجيرسي، وهو مرشح محتمل لخلافة أوباما في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

إلى ذلك، قال أوباما "تيقنوا تماماً من أن تحالفنا لن يقضي فقط على هذه المنظمة الإرهابية الهمجية. بل سننسفها". وأضاف أن التحالف يحقق مكاسب وقد تم الاستيلاء على مئات المركبات والدبابات وأكثر من ألف موقع قتالي. وتابع قائلاً: "نحن ندك هؤلاء الإرهابيين". ومضي يقول "ربما يظنون أن بمقدورهم تحقيق بعض الانتصارات السريعة لكن باعنا طويل. نحن لا نستسلم. لقد هددتم أميركا ولن تجدوا ملاذا آمنا. سنجدكم ومثلما حصل مع الطغاة والإرهابيين من قبلكم.. سيترككم العالم خلف ظهره وسينطلق للأمام من دونكم لأننا سنجهز عليكم".