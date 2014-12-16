قانون جديد للعقوبات على روسيا خلال أيام

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون جديد لتطبيق عقوبات على روسيا بسبب ما تفعله في أوكرانيا بنهاية الأسبوع.

وأقر الكونغرس التشريع يوم السبت ليزيد الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال إجازة عقوبات جديدة على شركات السلاح والمستثمرين في مشروعات نفطية تتطلب تكنولوجيا متطورة ولتعزيز حكومة كييف بمساعدة عسكرية.

وبناء على طلب البيت الأبيض لا يجعل القانون العقوبات إجبارية وهو ما يترك لأوباما مساحة للمناورة بشأن ما سيفرض بالفعل.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن التشريع "يبعث برسالة محيرة لحلفائنا لأنه يتضمن بعضا من اللغة العقابية التي لا تعكس المشاورات الجارية."

وأضاف "ورغم ذلك فنظرا لأنه يحفظ للرئيس المرونة في تنفيذ الاستراتيجية فهو ينوي توقيع مشروع القانون."

وقال إيرنست إن الرئيس ينوي توقيع مشروع القانون بنهاية الأسبوع.

وتابع قوله إن العقوبات الغربية إلى جانب عوامل أخرى منها انخفاض أسعار النفط ألحقت أضرارا باقتصاد روسيا المتعثر.

وفي لندن قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة وأوروبا على استعداد لتخفيف العقوبات عن روسيا إذا اتخذ بوتين مزيدا من الخطوات لتهدئة التوتر في شرق أوكرانيا.

وقال للصحفيين "أقول إن روسيا قامت بتحركات بناءة في الأيام الماضية."



