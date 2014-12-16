مشروع قرار إنهاء الاحتلال رهن بنتائج اجتماعات كيري

يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الثلاثاء في لندن، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على أمل احتواء أزمة سياسية نشأت مع مشروع قرار يشكل إنذاراً ضد إسرائيل.

كما سيلتقي كيري الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد التقى، أمس الاثنين في روما، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مصدر في وزارة الخارجية إن الرجلين "بحثا مطولاً وبشكل عميق أمن إسرائيل والتطورات في الأمم المتحدة".

كذلك التقى كيري، مساء الاثنين في مطار أورلي بباريس، نظراءه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك-والتر شتاينماير.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت، مساء الأحد، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.