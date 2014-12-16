مقتل فلسطيني في اقتحام جيش الاحتلال مخيما شمال القدس

أفادت مصادر طبية في مستشفى رام الله الحكومي وسكان من مخيم قلنديا، أن شاباً فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الجيش المخيم.

وأصيب محمود عدوان، في العشرينيات من العمر، برصاصة في الرأس خلال تواجده على سطح منزله بالمخيم ليلقى حتفه على الفور.

وقال سكان من المخيم إن قوات من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى المخيم لمحاولة اعتقال أحد الشبان فيما يبدو، مما تسبب في حدوث مواجهات. وأشار أحد السكان إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم بعد اعتقال أحد الأشخاص.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجيش الإسرائيلي.