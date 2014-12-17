الأردن: لا صحة للهجوم على مخافر حدودية مع العراق

ﻧﻔﻰ اﻟﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ الجيش الأردني اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻣﻤﺪوح اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ الإﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺑأن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ھﺎﺟﻤﺖ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود الأردﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ.

وأوضح العامري أن "مجموعة مسلحة اشتبكت مع مفرزة عراقية داخل الأراضي العراقية واستولت عليها يعتقد بأنها من تنظيم داعش". وفق بيان الجيش الأردني.

وتابع البيان أن المجموعة التي كانت تستقل سيارات من نوع (جيب) قامت بتفجير مفرزتين آخريين تابعتين للقوات عراقية، ومن ثم تراجعت إلى العمق العراقي.

وأكد العامري أن "قوات المسلحة الأردنية ﺟﺎھﺰة وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺰم وﺑﺪون ﺗﺮدد ﻣﻊ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺤﺪود واﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻮطﻦ واﺳﺘﻘﺮاره".

وفي سياق آخر، قال العامري أن قوات حرس الحدود أحبطت اليوم، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة "حبوب وحشيش" ومواد أخرى ممنوعة، إضافة إلى كمية من الأسلحة وعشرات الآلاف من الذخائر المختلفة.

وأشار العامري إلى أن القوات تعاملت مع منفذي العملية أثناء محاولة إدخالها إلى المملكة الأردنية من الجانب السوري حيث تم إصابة أحد المنفذين.