البرلمان الأوروبي يؤيد قيام دولة فلسطين

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء قراراً يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ، في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور.

وتوصلت الأحزاب الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي "يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ، ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحباً لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدما".

وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر، تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي اليوم الأربعاء يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين من دون شروط.

وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر الاعتراف بدولة فلسطين، ثم تلاه تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا، على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها، في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام.

وزاد تعبير بعض الدول الأوروبية عن خيبة أملها تجاه إسرائيل، التي واصلت بناء المستوطنات في الأراضي التي يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، منذ أن انهارت في أبريل الماضي محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة.

لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط - وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي - وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا - وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي- قالا إن "الاعتراف يجب أن يكون جزءا من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات".