تعيين رئيس وزراء جديد في الصومال

كلّف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الدبلوماسي الصومال، عمر عبد الرشيد علي شرماركي، رئيسا للوزراء، خلفا لبعد الولي شيخ محمد الذي فقد ثقة البرلمان في السادس من الشهر الجاري.

وقال شيخ محمود، بعد مشاورات مكثفة أجريتها مع جميع شرائح المجتمع، قررت تكليف شرماركي رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة فاعلة، تتولى قيادة البلاد إلى غاية تحقيق رؤية عام 2016، حيث سيذهب الصوماليون إلى انتخابات عامة ومباشرة.

وبدوره رحب رئيس الوزراء المكلف بتعيين منصب رئيس الوزراء، وتعهد بالعمل لقيادة البلاد إلى انتخابات 2016، متوجها بالشكر إلى الرئيس الصومالي الذي أعطاه الثقة لتشكيل حكومة.

من هو شرماركي؟

وعمر شرماركي (54 سنة)، هو نجل الرئيس الصومالي السابق عبد الرشيد شرماركي، الذي اغتيل 1969، تخرج من كلية الاقتصاد بالجامعة الوطنية الصومالية، كما يحمل شهادة عليا في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة كارلتون بأوتاوا، وهو يحمل الجنسية الكندية.

وعمل مع الأمم المتحدة في سيرليون والسودان. وعينه الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد رئيسا للوزراء في فبراير 2009، لكنه وكعادة رؤساء الحكومات الصومالية في الفترة الأخيرة، اختلف مع شيخ شريف قبل أن بقدم استقالته في الــ21 من سبتمبر عام 2010.

ولاحقا عيّن شرماركي سفيرا للصومال في يونيو من هذا العام، لدى الولايات المتحدة كأول سفير للصومال في الولايات المتحدة بعد أكثر من عشرين عاما من القطيعة،

وهو المنصب ذاته الذي عينه الرئيس الراحل عبد الله يوسف، غير أنه لم يتمكن من العمل بسبب عدم اعتراف الولايات المتحدة رسميا بحكومة الصومال.