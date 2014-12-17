صحافيون يطالبون طهران بإطلاق سراح مراسل واشنطن بوست

طالبت هيئة الصحافة الاميركية الثلاثاء ايران باطلاق سراح مراسل صحيفة واشنطن بوست الاميركي جيسون رزايان المعتقل منذ اكثر من اربعة اشهر في السجون الايرانية.



وكان رزايان الذي يعمل في طهران منذ العام 2012 قد اعتقل في 22 تموز/يوليو مع زوجته وهي صحافية وقد اطلق سراحها، ولكن دون ان تعرف دوافع اعتقاله.



ومددت السلطات الايرانية حبس الصحافي لمدة 60 يوما في الرابع من كانون الاول/ديسمبر، حسب ما اعلنت عائلته للصحيفة الاميركية.



وطلبت هيئة الصحافة الاميركية التي ينتمي اليها معظم اصحاب ورؤساء تحرير وسائل الاعلام في القارة الاميركية ومقرها في ميامي بفلوريدا، من ايران احترام عمل المراسلين الاجانب في البلاد.



وطالبت ب"اطلاق سراح رزايان فورا وان يتم توضيح التهم الموجهة اليه لضمان الحقوق التي يتمتع بها بوصفه مراسلا اجنبيا وحسب ما حددتها الامم المتحدة والتشريع الدولي".