متطرفون يهود يقتحمون الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

اقتحمت عناصر من الجماعات اليهودية المتطرفة المسجد الأقصى، من باب المغاربة تحرسها قوات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة اليوم الأربعاء، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بعدة أحياء وبلدات في القدس المحتلة.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية فقد قامت جماعات يهودية صغيرة ومتتالية باقتحام المسجد الأقصى ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة في أركان ومرافق المسجد، في حين يتواجد بالأقصى عشرات المصلين وطلبة مجالس العلم وطلبة مدارس القدس، رغم احتجاز شرطة الاحتلال بطاقات الشباب والنساء على بوابات المسجد الرئيسية إلى حين خروج أصحابها من المسجد.

وكانت البلدة القديمة في القدس المحتلة قد شهدت الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين الشباب الغاضبين وقوات الاحتلال، على خلفية استشهاد الشاب محمود عبدالله عدوان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة فجر أمس.

وامتدت المواجهات إلى العديد من أزقة وحارات البلدة القديمة، كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم ثلاثة مواطنين خلال مداهمة عدة أحياء وبلدات في القدس المحتلة، حيث قامت باعتقال الشاب إسماعيل محمد المصري بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، والشاب أمجد الطويل ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقامت القوات كذلك باعتقال الشاب إبراهيم أسامة البطة (21 عاما) من منزله بحي سويح ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.