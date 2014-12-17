الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع كوبا

وافقت كوبا على الإفراج عن 53 سجينا سياسيا في سياق التقارب التاريخي مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي.

وردا على ذلك، قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن بلاده "ستنهي نهجا عتيقا في السياسة تجاه كوبا".

وقال المسؤول الأميركي، إن "الحكومة الكوبية وافقت على الإفراج عن 53 سجينا نعتبرهم سجناء سياسيين، ونحن نرحب كثيرا بهذا الإفراج"، موضحا أنه تم الإفراج عن بعضهم، "ونتوقع أن تتواصل عملية الإفراج".

وأفرجت كوبا كذلك عن الأميركي آلان غروس بعد خمس سنوات من اعتقاله، وعن رجل استخبارات، قال المسؤول إنه كان محتجزا في كوبا منذ قرابة 20 عاما.

وأعلن الرئيس الكوبي راوول كاسترو الأربعاء أنه اتفق مع نظيره الأميركي باراك أوباما "على إعادة العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين التي قطعت قبل أكثر من نصف قرن.

وأضاف في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية "هذا لا يعني أن (المشكلة) الرئيسية أي الحصار الاقتصادي تمت تسويتها".