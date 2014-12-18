الإمارات: سقوط طائرة عسكرية خلال تدريب مشترك مع مصر

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن سقوط طائرة عسكرية أثناء المناورات المشتركة مع القوات المسلحة المصرية، الحادث وقع في مصر ونتج عنه وفاة طاقم الطائرة المشترك والمكون من أربعة عسكريين.

وبحسب بيان للقوات المسلحة نشرته وكالة "وام" الإماراتية، "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم عن سقوط طائرة عسكرية أثناء التمرين المشترك بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة المصرية والذي وقع في جمهورية مصر العربية الشقيقة ونتج عن الحادث استشهاد طاقم الطائرة المشترك المكون من أربعة عسكريين".

فيما "تقوم السلطات المختصة حاليا بالتحقق من أسباب الحادث".

من جانبه أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري مقتل 4 ضباط بينهم مصريان وإماراتيان في سقوط طائرة عسكرية أثناء تدريب مشترك.

وقال إنه في تمام الساعة السابعة مساء، الأربعاء، سقطت إحدى الطائرات العسكرية أثناء تنفيذ تدريب مشترك مصري إماراتي نتيجة خلل فني بالطائرة مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من أربعة ضباط هم ضابطان مصريان وضابطان إماراتيان.

وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف المتحدث العسكري قائلاً: "تنعى القوات المسلحة قيادة وقوات شهداء الحادث الأبرار من الضباط المصريين والأشقاء الإماراتيين وتقدم خالص العزاء لأسر وعائلات الشهداء الأبرار".





