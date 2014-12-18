الجامعة العربية: الفيتو الأميركي هدية للمتطرفين

قالت جامعة الدول العربية إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق الفيتو، ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد، سيكون مضراً للغاية بالقضية الفلسطينية وعملية السلام، وهدية لكل المتطرفين في الشرق الأوسط.

وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريحات للصحافيين اليوم: "أعتقد أن الجانب العربي والفلسطيني قدما كل ما يمكن من تسهيلات ومواقف إيجابية من أجل تكوين عملية سلام متكاملة ناجحة لحل الدولتين، خالية من الاستيطان والمستوطنات، وبعيدة عن الحروب من أجل استقرار المنطقة التي تعاني من وضع صعب للغاية".

وأشاد السفير صبيح بجهود "جون كيري" وزير الخارجية الأميركي، معتبرا أنه بذل أكبر مجهود من أجل عملية السلام، مشيرا إلى أنه لطالما اصطدم بالموقف الإسرائيلي، وكاشفا أن قيادات إسرائيلية تطاولت شخصيا على كيري خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، لإصرارهم على استمرار الاستيطان وتخريب حل الدولتين.

وشدد صبيح على أن المسؤولية ملقاة الآن على عاتق الجانب الأميركي، مشيرا إلى أن تهديد أميركا باستعمال حق النقض (الفيتو)، مضر للغاية بالقضية الفلسطينية والسلام، لافتا إلى أن الولايات المتحدة التي تقف ضد الاستيطان ببياناتها وتصريحاتها لابد أن تعكس ذلك بخطوات عملية.

وأضاف قائلا: "كنا نتمنى هذه المرة أن تبتعد أميركا عن التصويت لتمرير مشروع القرار العربي الفلسطيني دون استخدام حق النقض، موضحا أن الاعتراض الأميركي سيكون هدية لكل المتطرفين في الشرق الأوسط".

وعن نتائج زيارة الوفد الوزاري العربي إلى فرنسا ولقائه وزيري خارجية فرنسا وأميركا قال إن "الموقف العربي واضح في قرار وزراء الخارجية العرب الأخير، وأعتقد أنه لن نستبق الأحداث حتى يعود الدكتور نبيل العربي من زيارته إلى أووبا".

وعن الوجهة الفلسطينية القادمة مع توقع فشل تمرير قرار عربي في مجلس الأمن بسبب فيتو واشنطن، قال السفير صبيح: "هذا ليس كلاما جديدا و"أبو مازن" أكد أنه سيذهب إلى المنظمات الدولية".